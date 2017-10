Pastila de natură

Sâmbătă, 11 Septembrie 2010.

Conform unor studii recente, kiwi este fructul cu cele mai multe substanțe nutritive din categoria fructelor importante. Un fruct de kiwi conține mai multă vitamina C decât o portocală. Vitamina C face minuni atât în funcțiile virale și bacteriene, dar ajută și la prevenirea acestora. Este excelentă pentru creșterea organismului, pentru întărirea oaselor, pentru a reduce deteriorarea smalțului dentar și carierea dinților. De asemenea, kiwi conține mai mult potasiu decât bananele și este bogat în magneziu, fier, calciu, vitamina E, B6, C, acid folic și crom. Nu uitați că semințele de kiwi sunt cele care încorporează toți nutrienții – proteine, vitamine, minerale. Așa că nu îi aruncați, mâncați-i cu totul!