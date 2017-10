Pârtiile de schi vă aşteaptă. Care sunt cele mai bune oferte din staţiunile montane

Pârtiile de schi vă așteaptă. Care sunt cele mai bune oferte din stațiunile montane

Iubitorii sporturilor de iarnă mai au timp să se relaxeze pe pârtiile din România, iarna mai având multe de spus. Iar ofertele sunt mai bune ca niciodată, prețurile scăzând semnificativ atât la cazare cât și la petrecerea timpului liber.Bucovina este una din cele mai importante zone turistice ale României datorită peisajelor extraordinare, mănăstirilor și bisericilor renumite pentru picturile exteriore și interioa-re, tradițiilor și obiceiurilor sale.Bucovina începe să devină tot mai atractivă și pentru iubitorii sporturilor de iarnă, de la an la an inaugurându-se aici noi pârtii de schi.Pârtiile din Vatra Dornei, Gura Humorului, Cârlibaba sau Câmpulung Moldovenesc nu sunt la fel de aglomerate ca cele din Valea Prahovei, iar opțiunile de petrecere a timpului sunt variate.Stațiuni de schi în zona Bucovina: Câmpulung Moldovenesc, Cârlibaba, Gura Humorului, Vatra Dornei.Prețurile pentru un sejur la schi în această zonă sunt sensibil mai mici față de acum o lună. Spre exemplu, un sejur de cinci nopți la un hotel de 3 stele din Gura Humorului este de 58 euro, însă în preț nu e inclusă nicio masă. În aceeași stațiune, la o pensiune de 4 stele, un sejur de șase nopți costă 310 euro. De acești bani beneficiați de șase nopți cazare cu mic dejun (la cerere, poate fi și în cameră) și cină (romantică, tradițională, rustică, bucovineană, șvăbească, interactivă), plimbare cu caleașca/ sania (1,5 ore), masaj de relaxare 50 minute, flori, decorațiuni, inimioare, cearceafuri de mătase, bomboane, coșuri cu fructe, sucuri naturale, băuturi licoroase naturale din fructe de pădure, șampanie, bețișoare parfumate, lumânări, petale de flori.În Vatra Dornei, un sejur de cinci zile la schi, la un hotel de 3 stele ajunge la 100 euro, în timp ce la un hotel de 2 stele prețul scade la 75 euro. În tarif este inclus doar micul dejun.Maramureșul vine din urmăÎn zona de nord a României găsim regiunea de schi Maramureș bogată în pârtii cu grade diferite de dificultate, amplasate într-un cadru natural deosebit. Județul Maramureș are un relief preponderent montan și datorită faptului că este cel mai nordic punct din țară, aici găsim zăpadă pe tot parcursul iernii din decembrie până în aprilie. Stațiuniile montane de schi din zonă se găsesc în Munții Rodnei și Munții Gutâi. Pârtiile sunt la altitudini între 800 și 1500 m și sunt dotate cu instalații de transport pe cablu, câteva fiind omologate pentru desfășurarea unor concursuri de talie națională. Stațiuni de schi în zona Maramureș: Borșa, Cavnic/Icoana, Izvoare, Mogoșa, Șuior.Pe lângă oportunitățile de prac-ticare a sporturilor de iarnă, în Maramureș veți găsi o țară de basm cu peisaje spectaculoase, oameni minunați și deosebit de ospitalieri. Oferta de cazare în stațiunile de schi din Maramureș este variată, pentru toate gusturile și buzu-narele.Spre exemplu, în stațiunea Borșa, pentru șapte nopți de cazare la un hotel de două stele veți scoate din buzunar doar 87 de euro.O altă ofertă interesantă vine din stațiunea Cavnic, unde, un sejur la schi de 4 nopți, la un hotel de 3 stele, costă 82 de euro.Valea Prahovei, scumpă, dar popularăValea Prahovei oferă unul din cele mai mari și mai frumoase domenii schiabile din România. Aici se găsesc o serie de stațiuni montane renumite căutate de către turiștii din România dar și din străinătate, pentru peisajul deosebit care-l oferă. În toată zona se pot practica sporturile de iarnă, iar aerul are efectele curative benefice pentru tulburările respiratorii. Printre cele mai importante stațiuni montane din Valea Prahovei se numără: Azuga, Breaza, Bușteni, Cheia, Pârâul Rece, Poiana Brașov, Predeal, Sinaia și Slănic Prahova.Pe Valea Prahovei se găsește cea mai bună pârtie de schi din România, se poate practica cel mai bun schi de altitudine și cel mai spectaculos schi extrem.Oferta de after ski din Valea Prahovei este variată, turiștii putând alege între cafenele, baruri, restaurante, distracții în aer liber, drumeții, patinaj, plimbări cu ATV-urile. Toate stațiunile au monitori de schi și organizează cursuri individuale sau de grup în vederea inițierii în acest sport.La capitolul cazare, Vale Prahovei este cea mai ofertantă zonă, însă și cea mai scumpă. În mare parte, hotelierii merg pe sejururi scurte.În stațiunea Predeal, două nopți de cazare la un hotel de 4 stele costă peste 50 de euro, ajungând și până la 100, în timp ce un sejur de trei zile la un hotel de 3 stele costă peste 60 de euro. Există și posibilitatea unui sejur de șapte zile la un hotel de 3 stele, la un preț de 150 de euro.În Azuga, 3 nopți de cazare la un hotel de 4 stele costă 207 euro (doar micul dejun inclus în preț), în timp ce un sejur de 2 nopți la un hotel de 5 stele ajunge la 115 euro.