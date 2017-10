Particularii fac bani albi pentru zile negre, din închirierea locuinţelor

Particularii fac bani albi pentru zile negre, din închirierea locuințelor

Joi, 27 August 2009

Nu toți cei care vin la mare își permit să plătească o cameră la hotel, cu toate că unele oferte sunt accesibile. De aceea, varianta mai ieftină este cazarea la particularii care au camere de închiriat la bloc sau la case. Mai mult, de exemplu, două familii care vin la mare ies mai ieftin dacă pe timpul vacanței închiriază un apartament în stațiunile de pe litoral. Unii turiști care vor să vină la mare recurg la rezervări cu mult timp înainte. De partea cealaltă, sunt turiștii care vin pe cont propriu, deoarece deja știu că, încă de la intrarea în orice stațiune, sunt asaltați de persoane care flutură cheile în vânt, semn că au la dispoziție locuri de cazare. Mai mult, unii dintre ei au găsit metode inedite de „agățat” turiștii și au pus afișe pe care scrie „CAZARE” în autoturismele personale. Cei care doresc o cameră la astfel de particulari nu trebuie decât să sune la numărul de telefon afișat pe panoul din hârtie și sunt, imediat, întâmpinați, iar apoi transportați la locul de cazare. Pe de altă parte, există și familii care s-au sacrificat în această vară numai de dragul banilor din care vor trăi toată iarna. „Locuim cinci persoane, eu și cei patru copii, într-o casă cu trei camere. Am avut toată vara turiști, dar a trebuit să-mi sacrific cât de cât copiii. Au fost nopți în care am dormit toți în garaj, pentru că aveam toate camerele închiriate, dar din banii strânși în această vară vom trăi toată iarna. Nu a fost mare deranjul, pentru că am amenajat garajul cu paturi”, spune Marieta S. din Mangalia. De partea cealaltă, apartamentele cu două camere în Constanța și Mangalia se pot închiria integral cu 150 de lei pe zi, iar garsonierele - cu prețuri cuprinse între 80 și 100 de lei. În Costinești, turiștii se pot caza la casele particulare cu 30-40 de lei de persoană, însă, dacă prețul se negociază pe mai multe zile, se poate ajunge și la 15 lei pe noapte.