Parlamentari filmaţi în timp ce făceau sex

Parlamentari filmați în timp ce făceau sex

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Scandal sexual în Turcia înaintea alegerilor parlamentare. Imagini cu șase politicieni din opoziție, filmați în timp ce întrețineau relații sexuale cu prostituate, șochează opinia publică. La alegerile de pe 12 iunie, scandalul ar putea să aducă voturi în plus partidului de guvernământ care are nevoie de majoritate ca să schimbe Constituția. Opoziția acuză puterea pentru apariția filmulețelor pe internet.Imaginile în alb și negru sunt neclare și distorsionate. Cu toate acestea nimeni nu mai are niciun dubiu că protagoniștii sunt deputați naționaliști ai Turciei, filmați în timpul unor aventuri cu prostituate. Imaginile au indignat publicul, mai ales că politicienii sunt căsătoriți, iar partidul din care fac parte, Mișcarea Națională, promovează respectul pentru valorile tradiționale. Politicienii implicați în scandal au demisionat, chiar dacă șeful partidului, un adversar redutabil al premierului Erdogan, le-a luat apărarea.