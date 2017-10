Pariezi că România va fi prima în Europa cu 1 milion de fani pe Facebook?

Ne situăm pe al doilea loc în Europa la utilizarea (frenetică) a rețelelor de socializare precum Facebook, Twitter, Hi5 sau LinkedIn, spune un studiu efectuat luna trecută de IAB Europe. La faza asta, ungurii ne-au luat-o înainte, cu 65% rata de implicare, față de 61%, cât au românii, podiumul fiind completat de Polonia, utilizatorii leși implicându-se în proporție de 56% în folosirea rețelelor sociale. În general, est-europenii sunt campioni la frecatul tastaturii pe Internet, ceea ce arată cam cine și cât muncește pe Bătrânul Continent. Ei bine, pe Facebook s-a lansat o cursă senzațională pe subiectul „Pariez că țara mea va fi prima țară europeană cu 1 milion de fani pe Facebook”. Concursul a început pe 24 februarie 2010, iar în două săptămâni, românii au pus osul la muncă (sic!) și au reușit să urce pagina „I bet Romania can get 1 million fans before any other european country” pe al treilea loc în clasament, cu 34.148 fani la ora redactării acestui material. Surprinzător este avântul luat de Polonia care, potrivit statisticilor valabile la 15 martie, se află pe primul loc, cu 111.266 fani, Ungaria secondând-o cu 91.196 fani. Vecinii noștri cu ceafa lată au țopăit 14 locuri în patru zile, Bulgaria câștigând aproape 10.000 de fani în această perioadă. Nu importați cocalarii de pe HaiFaiv! Iată cele mai interesante comentarii pe marginea ultimului clasament, publicat în urmă cu trei zile (am păstrat ortografia utilizatorilor): - „hmmm...cam greu de ajuns din urma polonezii...au o populatie de vreo 40 de milioane, si din astia cine stie cati sunt pe net....statistic vorbind, nu cred ca putem....dar macar ungurii sa nu ne bata, ca nu se justifica” (Alina I.) - „o sa castigam fara probleme, mai corect era: «i bet romania can move the 18 millions cocalari from hi5 to facebook». please don’t!” (Floppy F.) - „Doamne......ce idiotenie sa votezi pentru tara asta basita !!!!” (Irina M.) - „@irina : era mai fain daca nu-ti afisai gandurile despre ro. aici ... :| noi ne iubim taraa!!! buna,rea...e a noastra! ;)” (Emilian B.) - „intrebarea este: sunt 1 milion de romani pe facebook?” (Petre T.) - „noi le dam autonomie la unguri” (Alex D.) - „daaa...bravo! nu ati iesi sa dati zapada din fata casei sau la vot pentru europarlametari (ne reprezinta gigi, vadim si eba) dar la dat click de acasa din fotoliu sa fim primii !!! uraa! traiasca!” (Andrei I.) - „Parca vad ca facem noi ce facem si tot pe locul 2 terminam :) Dar, speranta moare ultima! Orice e posibil! Go Romania Go! P.S. Daca la fotbal nu mai merge, macar pe facebook sa castigam si noi :))” (Alexandra H.) - „te iubesc ROMANIA .. va pupam” (Ahmed Mohamed El F.)