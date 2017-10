Parcul auto al Constanţei a crescut, în jumătate de an, cu doar 43 de maşini

Criza ne întoarce cu 20 de ani în urmă

Parcul auto al Constanței a crescut, în jumătate de an, cu doar 43 de mașini

Recesiunea economică a dat o gură de oxigen nesperată traficului rutier din județul Constanța. Parcul auto aproape că a stagnat în ultima jumătate de an, în timp ce programul RABLA a scos de pe străzile constănțene mii de hârburi. Parcul auto constănțean a crescut, în ultima jumătate de an, cu doar 43 de autovehicule, cea mai scăzută cifră din ultimii 20 de ani. Dacă la 31 decembrie 2009, în județul Constanța erau înmatriculate 183.250 de mașini, la 27 mai 2010 erau înregistrate 183.293 de autovehicule, cu doar 43 mai multe. Comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, spune că acest fenomen se datorează exclusiv crizei economice, aceasta fiind cea mai mică creștere a parcului auto înregistrată în ultimii ani: „Din cauza crizei economice, de la începutul anului și până acum, înmatriculările de autoturisme au scăzut cu până la 60%. Totodată, au crescut semnificativ radierile, mai ales cele prin programul RABLA, astfel că, până acum, parcul auto al județului Constanța a crescut cu doar 43 de mașini. Este cea mai redusă creștere a parcului auto”. Trebuie precizat însă că mărirea parcului auto cu doar 43 de autovehicule nu înseamnă automat faptul că în județul Constanța s-au vândut sau s-au înmatriculat în ultimele luni doar atâtea mașini. Nici pe departe. Dimensiunea parcului auto se calculează în funcție de numărul de mașini radiate, numărul de mașini transcrise și cel al autovehiculelor aflate la prima înmatriculare. Ținând cont de acești factori, a rezultat o creștere de doar 43 de autoturisme înmatriculate în județul Constanța în prima jumătate a anului, comparativ cu anul trecut. Peste 5.000 de rable scoase de pe străzi Potrivit comisarului șef Romeo Tecău, un mare impact asupra conservării parcului auto l-a avut programul RABLA, care a reușit să scoată de pe străzile Constanței, în doar șase luni, aproape 5.000 de hârburi. „Tot ca un record, de la începutul anului și până astăzi au fost efectuate 8.821 de operațiuni de radiere, dintre care mai bine de 60% sunt cele din programul RABLA, mai exact autovehicule scoase definitiv de pe stradă. Restul sunt transcrieri, adică schimbare de proprietari. Este un număr foarte ridicat, mai ales că majoritatea sunt duse la Remat”, ne-a declarat Tecău. Potrivit șefului de la Înmatriculări, deși peste 5.000 de autoturisme au fost radiate și casate prin RABLA, deocamdată fenomenul nu are un ecou semnificativ în numărul de mașini noi înregistrate în județul Constanța. „Din punctul de vedere al mașinilor casate și a voucherelor Remat, programul pare să-și fi atins scopul, însă nu se constată o creștere pe măsură și a mașinilor noi înmatriculate. Asta deoarece sunt mulți care își vând voucherele, unii au doar două și așteaptă să facă rost și de al treilea și tot așa. Plus că sunt mulți dealeri care acceptă până la trei tichete pentru o mașină nouă și de aceea numărul mașinilor noi nu crește proporțional cu cel al autovehiculelor casate”, a mai adăugat comisarul șef Romeo Tecău.