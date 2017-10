Parada lumii turcice pe străzile Constanţei

Parada lumii turcice pe străzile Constanței

Astăzi, începe la Constanța cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar. Evenimentul, organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României și în colaborare cu Ministerul Culturii, se va desfășură astăzi și mâine, cele peste 20 de ansambluri din țară și din străinătate evoluând pe scena Casei de Cultură din Constanța. Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar a ajuns anul acesta la ediția a XVI-a. „A devenit o tradiție acest festival și suntem deosebit de încântați de faptul că am reușit să îl menținem an de an, să adunăm laolaltă tătari și turci din mai multe țări și să promovăm astfel cultura din spațiul turcic”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, Varol Amet, președintele UDTTMR. Festivalul reunește an de an ansambluri din diferite țări. Anul acesta, Turcia este reprezentată de cinci ansambluri (din Ankara, Sam-sun, Eskișehir, Bursa și Inegöl), din Crimeea (Simferopol și Eski Kirim) au venit două ansambluri, din Kazahstan va evolua pe scena Casei de Cultură un ansamblu al Ministerului Culturii, Bulgaria este înscrisă în festival cu două ansambluri (din Kirjali și Târnovo), iar din România, participarea va fi cea mai masivă, respectiv vor evolua în fața spectatorilor cele 14 ansambluri ale filialelor UDTTMR și două ale Uniunii Democrate Turce din România. „Este o onoare pentru noi că reprezentanți din atâtea țări au dat curs invitației noastre. Numai dacă amintim aici Kazahstanul care vine de la aproximativ 6.000 de kilometri distanță special pentru acest festival și pentru a contribui alături de noi la promovarea dansului și cântecului turco - tătar”, a declarat Varol Amet. Și anul acesta, organizatorii fes-tivalului au alături lideri importanți ai Congresului tătarilor din întreaga lume, printre ei, chiar președintele congresului, Refat Ciubarov. Tătarii din România sunt și ei reprezentați în congres de președintele Varol Amet și fostul președinte al UDTTMR, Agiacai Saladin. Festivalul va primi oaspeți de sea-mă și din celelalte țări participante, printre ei numărându-se reprezen-tanți ai autorităților din localitățile din care provin ansamblurile. Așa cum a precizat și deputatul Aledin Amet, în cadrul unei conferințe de presă, festivalul a devenit o tradiție la care membrii comunității tătare din România țin foarte mult. „Este de departe cea mai importantă manifestare pe care uniunea noastră o organizează an de an și suntem mândri că putem să fim gazde pentru câteva zile pentru tătari și turci din diferite colțuri ale lumii. Acest festival ne transformă, totodată, într-un liant între tătarii din România și cei din afara țării, cu precădere cei din patria mamă, Crimeea. Pe de altă parte, ne bucurăm că festivalul este și un mijloc prin care noi, tătarii din România, ne facem cunoscute tradițiile, muzica și dansurile și le promovăm și în rândul populației majoritare, motiv pentru care îi invităm pe toți constănțenii să ne fie alături”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul UDTTMR, Aledin Amet. Interpreți în premieră și simpozion de etnofolclor Ca o noutate, președintele UDTTMR a anunțat că anul acesta s-a pus accent pe participarea soliștilor, astfel că, pe scenă vor urca atât interpreți de muzică populară tătărească din România, cât și doi din Crimeea și alți doi din Turcia. Anul acesta, organizatorii au pregătit și un simpozion dedicat etnofolclorului. Potrivit directorului festivalului, Aidîn Ablez, specialiști din Turcia, Crimeea și România vor discuta despre păstrarea tradițiilor și specificului culturii din spațiul turcic și vor face o prezentare a fiecărei zone din care provin cu influențele aferente.