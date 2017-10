Păcate capitale într-o relaţie de cuplu

Păcate capitale într-o relație de cuplu

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cum îți dai seama că greșelile pe care le faci sunt grave? Din experiența ta sau a altora. Toate lucrurile care îți pot ruina relația sunt așa-numitele „păcate capitale”. Iată care sunt principalele păcate care pot pune pe butuci o relație, chiar dacă există dragoste:1. MândriaNu îți poți permite să presupui constant că ești mai bună decât el, așa cum nici el nu poate presupune că este mai bun decât tine. Sigur, fiecare știe mai bine unele lucruri, dar, la sfârșitul zilei, nu contează nici cine face mai mulți bani, nici cine are mai multe studii, nici cine poate bea mai multe beri, nici cine duce mai des gunoiul, ci felul în care vă priviți când vă sărutați și vă spuneți „Noapte bună”.2. IgnoranțaIgnoranța este bună doar atunci când încerci să îl cucerești și nici măcar atunci nu este vorba despre o ignoranță autentică, pentru că trebuie să îi dai semnale că îți place să flirtați și că te-ar interesa o relație.Iar dacă sunteți într-o relație... nu mai poți să faci pe inabordabila decât dacă îi împlinești vreo fantezie.3. Tendința de manipulareNu încerca să îl manipulezi. Bărbaților nu le place să fie sub papuc. Oricât de dominatoare i-ar plăcea să fii, tot își dorește să aibă un cuvânt de spus din când în când. Iar, atunci când reușește să își expună punctul de vedere, nu i-l tăvăli în noroi... are totuși o fărâmă de orgoliu... e și el bărbat. Dar, înainte de a fi bărbat, este om și are nevoie de cineva care să îl asculte, să îl înțeleagă sau să încerce să îl înțeleagă, să îl respecte.Iar dacă nu își dă seama că îl manipulezi sau că încerci să o faci... situația oricum nu va ține la nesfârșit.4. Încercarea de a-l schimbaSchimbările sunt bune, de acord. Dacă vrea să se schimbe e și mai bine! Numai să nu o facă doar de dragul tău și nu la fiecare lucru care ți se cășună. Așa că lasă-l să-și urmeze propriul ritm și iubeș-te-l așa cum l-ai cunoscut. Nu încerca să îl schimbi după cum bate vântul sau moda: vei vedea, la un moment dat, că nu mai este bărbatul de care te-ai îndrăgostit. Și va fi doar vina ta.5. InfidelitateaCine calcă strâmb o dată, a doua oară își va scrânti glezna sau își va rupe tocul. Oricum ar fi, cineva iese foarte rău din toată povestea.Nu spun că el este ușă de biserică sau că este în regulă ca el să greșească și tu să îl ierți. Nicidecum. Numai că, atunci când greșeala este a ta, responsabilitatea este numai a ta.6. Neputința de a fi serioasăIa-l în serios! Pe el! Pe tine! Pe voi! Da, totul este drăguț când sunteți glumeți împreună și când sunteți pe aceeași lungime de undă cu simțul umorului. Numai că acesta este „secretul”: să fiți pe aceeași lungime de undă. Asta pentru a evita situațiile atât de penibile încât nu vor fi amuzante în niciun moment al istoriei.7. Imposibilitatea de adaptareLa cercul lui de prieteni, la stilul de viață, la ideea de cuplu, la prezent.Nu trebuie să fii nici lupul singuratic, nici lupul de mare, nici femeia nebună. Lasă oamenii să intre în viața ta. Lasă-l pe el să îți fie alături, cunoaște-i prietenii. (sursa: www.kudika.ro)