Out of Doors Fest 2014, din nou în Mamaia

În Mamaia Nord, pe plaja de la Hanul Piraților, va răsuna muzica rock pentru două nopți de pomină. Pe 11 iulie, Vița de vie, Omul cu Șobolani, Robin and the Backstabbers vor susține un concert vibrant, iar The R.O.C.K. vor face un tribut AC/DC. A doua seară, vine rândul celor de la Cargo, Alternosfera, Byron, E.M.I.L. și Maddriven să urce pe scenă.Prețul unui bilet pentru o singură seară este de 30 de lei, iar pentru un abonament pentru ambele zile, va fi de 50 de lei. Biletele se pot găsi și online.