La Clubul Nautic Angelli din stațiunea Jupiter

Ospătari în echipament de marinari

Când te afli în vacanță pe litoral, relaxat, la o terasă, savurând o bere rece, îți dorești să fii tratat cu respect și servit cu promptitudine. Dacă băiatul care aduce sticlele ține cont de aceste două condiții, atunci totul este OK. Ajungând la Clubul Nautic Angelli din stațiunea Jupiter, pășind pe terasa restaurantului principal, primul lucru care îți sare în ochi este echipamentul ospătarilor - asemănător „lupilor de mare”. „Tot personalul poartă uniforme de marinari. Ideea mi-a dat-o unul dintre foștii mei elevi, aflat într-o scurtă vizită la clubul nostru. Mi s-a părut inspirată, originală, așa că am și materializat-o”, ne spune patronul localului, prof. Ion Anghel. Uniformele alb-albastre sunt impecabile - pantalonii călcați la dungă, tricourile apretate, beretele curate. Împrumutând din tradiția marinărească, băieții salută respectuos, iar periodic, dau semnal de clopot. Se mișcă repede printre palmierii de pe „punte”, mai rămâne doar să bată pas de defilare! Altfel, la Clubul Nautic Angelli, veselia este cuvântul de ordine, parcul de distracții special construit pentru turiști fiind plin de dimineață până seara. Poți juca biliard în aer liber, îi poți face concurență lui Michael Schumacher, pe pista de mini-karting, iar cei cu mână sigură și ochi de vultur sunt provocați la concursurile de darts, organizate ad-hoc. Dacă îți plac tamponările, mașinuțele bușitoare abia așteaptă să le conduci. „Când am venit aici, pe la începutul anilor ’90, cu gândul de a face la Jupiter o adevărată planetă a distracțiilor, am găsit doar dâmburi de nisip. Nu exista curent electric, nici scurgeri menajere, nici măcar un wc pe plajă. Am demarat investițiile, ne-am dezvoltat pe parcurs, nu a apărut nimic din senin. Am dat drumul fast-food-ului, apoi terasei, bazei nautice și restul. Din păcate, în tot ceea ce am făcut, nu am găsit sprijin la vechiul primar. Sperăm să găsim la cel actual. Agenții economici au răspuns la inițiativele dânsului, acum așteptăm ca și reciproca să fie valabilă”, a explicat profesorul Anghel. Pentru iubitorii agrementului nautic, clubul Angelli este locul ideal, un aquataxi - lebăda ce poartă după ea patru ouă - fiind la dispoziția dumneavoastră pentru plimbări pe lacul Tismana.