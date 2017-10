Originea şi istoria Halloween-ului

Originea și istoria Halloween-ului

Legenda Halloween-ului datează de peste 2.000 de ani, iar istoria ce o descrie este fascinantă.De observat este faptul că sărbătoarea „spiritelor” s-a înrădăcinat și la noi în țară, de la an la an, tot mai adânc.Halloween-ul își are originea în vechiul festival Celtic de Samhain (pronunțat Sau-in). Pe teritoriul pe care astăzi domnește populația Irlandei, a Regatului Unit și a Nordului Franței au locuit acum 2.000 de ani celții, cei care serbau Anul Nou la data de 1 noiembrie. Potrivit site-ului http://halloween-historz.uv.ro, această zi marca sfârșitul verii și al recoltei, și începutul iernii, perioada anului întunecoasă și rece care a fost asociată pentru mult timp cu moartea.În noaptea de 31 octombrie, celții sărbătoreau Samhain, moment când se credea că fantomele celor morți se întorc pe pământ. Noaptea dinaintea anului nou a fost marcată de celți drept granița dintre lumea celor vii și a celor morți.Pentru celți, prezența spiritelor supranaturale era privită ca fiind cauza unor probleme de distrugere a culturilor, dar și ca o sporire a puterilor druizilor sau a preoților celtici de a face predicții asupra viitorului.Fiind un popor în întregime dependent de lumea naturală volatilă, aceste profeții semnificau o sursă importantă de confort și liniște în timpul iernii lungi și întunecate.În comemorarea acestui eveniment, druizii construiau focuri sacre, în jurul cărora oamenii ardeau plantele recoltei și animale cu rol de sacrificii, pentru zeitățile celtice.Pe durata acestei sărbători, celții erau costumați cu straie făcute din piei și capete de animale, iar preocuparea principală era încercarea de a-și ghici viitorul. La finalul sărbătorii, se reaprindeau focurile în vatră, pentru a-i proteja în timpul iernii ce urma să vină.v v vÎn anul 43, o mare parte a teritoriului celtic a fost cucerită de către romani, iar în următorii 400 de ani de stăpânire ale ținuturilor celtice, două dintre sărbătorile romane au fost combinate cu tradiționala sărbătoare celtică de Samhain.Prima dintre sărbători a fost numită Feralia, o zi de la sfârșitul lunii octombrie, o sărbătoare în care romanii îi comemorau într-un mod tradițional pe cei trecuți în neființă. Ziua în care romanii o comemorau pe Pomana, zeița fructelor și a copacilor, a fost cea de-a doua sărbătoare. Simbolul zeiței Pomana este mărul, fapt de unde se păstrează tradiția de a dărui colindătorilor ce vin la ușă, mere.Începând cu anul 800, influența creștinismului s-a răspândit și în ținuturile celtice, iar în secolul al șaptelea, Papa Bonifaciu al IV-lea declară ziua de 1 noiembrie „Ziua Tuturor Sfinților”, sărbătoare în cinstea sfinților martiri. Se crede și azi că Papa a încercat înlocuirea festivalului celtic prin declararea sărbătorii creștinești pe 1 noiembrie.Sărbătoarea a fost, de asemenea, numită și All-Hallowmas, iar noaptea de dinaintea sărbătorii numindu-se All-hallows Eve, în cele din urmă ajungându-se la ceea ce cunoaștem noi astăzi drept Halloween. Mai târziu, în anul 1000, biserica a declarat ziua de 2 noiembrie „Ziua tuturor sufletelor”, o zi a celebrării celor morți. Aceasta era sărbătorită în mod similar cu Samhain-ul, cu focuri mari, parade și costume de sfinți, îngeri și demoni. Împreună, cele trei sărbători, ajunul Tuturor Sfinților și cele două sărbători creștinești „Ziua Tuturor Sfinților” și „Ziua Tuturor Sufletelor” au fost numite Hallowmas.v v vPornind cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, America a fost populată cu noi imigranți, inclusiv milioane de oameni ce au fugit de foametea din Irlanda, în 1846. Imigranții au ajutat la popularizarea sărbătorii naționale de Halloween, prilej pentru care americanii au început să se îmbrace în costume și să meargă din casă în casă pentru a cere produse alimentare sau bani, o practică ce a devenit astăzi o foarte importantă parte din tradiție, celebrul „trick-or-treat”.