Orange România va angaja 300 specialişti pentru a oferi servicii IT

Orange România va angaja 300 specialiști pentru a oferi servicii IT

Ştire online publicată Luni, 13 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Orange România va angaja în următoarele luni 300 de specialiști pentru a oferi companiilor din cadrul grupului France Telecom, din care face parte, servicii IT, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, Olaf Swantee, SEVP Orange Europe, Egypt & Personal. „Orange România va deschide în acest an un centru de servicii IT în care vor fi angajați 300 de oameni, în ciuda contextului economic actual”, a declarat Olaf Swantee. El a mai precizat că în prezent numărul de angajați al companiei Orange România este de 2.700, iar cei 300 noi angajați vor fi recrutați din rândul specialiștilor din domeniul IT. Centrul de servicii IT al Orange România va lucra cu celelalte companii ale France Telecom din lume. Conform lui Swantee, piața din România are un tipic anume și de aceea investițiile Orange sunt făcute după un plan diferit, deoarece compania nu se limitează la a fi doar un simplu jucător pe piața de telefonie mobilă.