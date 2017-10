Opt premii pentru design-ul produselor ASUS

Ştire online publicată Joi, 17 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Reputația companiei ASUS în materie de design a fost consolidată încă o dată prin câștigarea a opt premii iF Product Design. Laptopurile UX, netbook-urile Eee PC Seashell (foto) și Eee Keyboard PC se numără printre laureații anului. Juriul internațional iF a premiat seria de portabile ASUS UX, modelele UX30 și P30, tastatura „chiclet”, gama Eee PC Seashell, dispozitivul Eee Keyboard PC, desktop-ul CG 5290 și unitatea optică externă Blu-ray combo SBC-04D1S-U. Premiile iF sunt recunoscute în întreaga lume drept „emblemele unui design superior”, produsele competitoare fiind evaluate pentru calitatea design-ului, modul de finisare, alegerea materialelor, gradul de inovare, impactul asupra mediului, funcționalitatea, ergonomia, vizualizarea utilizării prezumtive, siguranța, valoarea brandului reprezentat și personalizarea, precum și pentru caracterul universal al design-ului.