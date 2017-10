On Clinic - soluţia pentru sănătatea ta!

On Clinic - soluția pentru sănătatea ta!

On Clinic Advanced Medical Institute este cea mai mare rețea internațională de clinici, având peste o sută de filiale în întreaga lume. Filiala din Constanța, situată pe B-dul Tomis, nr. 142 A, acoperă următoarele specializări: dermatologie, proctologie, varicologie, disfuncții sexuale, neurologie, ecografie și analize medicale.Astfel, în cadrul clinicii Proctoline se tratează hemoroizii și fisurile anale, clinica Varicoline este specializată în tratamentul varicelor dureroase, venelor inestetice și rănilor cauzate de diabet, clinica On le acordă pacienților tratamentul necesar pentru disfuncțiile sexuale masculine (impotență și ejaculare precoce), iar clinica Psoremiss are soluții pentru cei care au psoriazis sau alte probleme dermatologice.Cu o dotare de ultimă generație (de exemplu, unitatea medicală deține un aparat HAL-RAR Doplet, ce asigură o metodă revoluționară pentru tratarea hemoroizilor) și cei mai buni specialiști din domeniile lor, On Clinic este specializată în tratamente fără operație și fără internare!