Şoferii băuţi nu-şi vor putea porni maşinile

Șoferii băuți nu-și vor putea porni mașinile

Constructorul scandinav „Volvo" a anunțat lansarea Alcoguard, o nouă tehnologie care împiedică șoferul să pornească mașina, dacă se află sub influența băuturilor alcoolice. Dispozitivul seamănă cu cel folosit de polițiști și va fi amplasat sub bordul modelelor S80, V70 și XC70. Sistemul a fost testat în Suedia, țară în care alcoolemia maximă admisă este de 0,2 grame/litru. Înainte de a porni mașina, șoferul trebuie să sufle în dispozitiv. Dacă alcoolemia este mai mare decât limita legală, automobilul nu va putea fi pornit. Aparatul poate fi reglat de la o țară la alta și va intra pe piață în primăvara lui 2008.