Odessa, surpriza baroc de la Marea Neagră

Odessa este un oraș din Ucraina, important port la Marea Neagră și un însemnat centru industrial și cultural. Chiar dacă are o istorie de doar două sute de ani, cei peste un milion de locuitori ai săi îl califică drept cel mai mare oraș riveran Mării Negre.Situat la nici 600 de km de Constanța reprezintă și un important obiectiv turistic. Istoria orașului începe cu un decret al împărătesei Ecaterina cea Mare care pune bazele noii așezări în 1794 pe vechea fortăreață turcească Khadzhibei, ocupată în urma păcii de la Iași din 1792.Devine al treilea mare oraș al Rusiei imperiale după Sankt Petersburg și Moscova în nici o sută de ani, datorită așezării strategice a orașului și a guvernatorilor aduși de imperiu, din care menționăm pe francezii Vignerot du Plessis duce de Richelieu și contele An-drault de Langeron, considerați adevărați părinți fondatori ai orașului.La sfârșitul secolului XIX arăta ca un oraș cosmopolit cu o pleiadă de naționalități din jurul bazinului pontic dar și din Italia sau Franța. Acest lucru se observă și în arhitectura epocii de factură barocă.În zilele noastre orașul este ușor de străbătut datorită bulevardelor sale largi, generoase, multe dintre ele fiind cu sens unic, ceea ce fluidizează foarte mult traficul. Străzile sunt dispuse ca o tablă de șah, fiind paralele și perpen-diculare unele pe altele fapt care ajută mult orientării în spațiu a turistului, în caz de… dezorientare. Toate drumurile care îl străbat, mai late sau mai înguste, străzi, străduțe sau bulevarde, sunt umbrite de copaci stufoși care dau un aer răcoros și proaspăt tot timpul.Renumitele bulevarde cum ar fi Primorsky - unde sunt și faimoasele scări Potemkin -, Riche-lievskaya, Panteleymonivskaya și pietonala Deribasovskaya sunt animate cu nenumărate restaurante cu specific culinar diferit, cum ar fi ucrainean, gruzin, armean, dar și indian, japonez sau chinezesc.Arhitectonic, orașul are o mulțime de clădiri cu care se poate mândri, din care spicuim: Teatrul, Opera ridicată în 1887 de arhitecți austrieci ca o replică a Operei de Stat din Viena, Muzeul de artă, cunoscut ca palatul Potockiy, impresionantul Muzeu de Istorie sau Muzeul de artă orientală și occidentală, cunoscut ca palatul Abaza. Tot aici putem menționa și grandiosul hotel Odessa, realizat pe o fâșie de pământ care a fost „implantată” în mare, aici, înainte, fiind doar marea. S-a adus pământ, nisip, s-a muncit pe brânci și s-a construit un complex super modern, care cuprinde hotelul și gara maritimă. Să intrați aici și veți fi surprinși plăcut de curățenia și ordinea din sălile de așteptare pentru pasageri. În fața terminalului se află în bronz „Copiii de Aur”, o operă sculpturală futuristă.Odessa are un aer occidental reconfortant și în zilele foarte călduroase, datorită parcurilor și fântânilor arteziene, dar și multi-tudinii de spații verzi și copacilor care-și unesc coroanele deasupra străzilor. Clădirile restaurate recent, pavajul nou al multor străzi și trotuare sunt semne că aici, față de alte orașe cu pretenții, nu dăm nume, grija față de urbe este mult mai evidentă.Orașul are și două plaje importante: Arkadia, destul de lată și cu intrare lină în mare, cu un parc de distracție la intrare și cinema 4D, și plaja Lanjeron, construită artificial unde se află și Delfinariul Nemo, cel mai mare din estul Europei. Moneda locală este grivna, iar prețurile sunt mult mai mici decât la noi. Populația este în general amabilă, dar nu este cunoscătoare de limbi străine, așa că te poți face destul de greu înțeles.„M-am dus la Odessa cu gândul că voi găsi un oraș sovietizat, cu clădiri de pe care stă să cadă tencuiala, în cel mai bun caz un oraș asemănător cu Varna bulgărească. E bine că nu mă așteptam la prea multe, căci șocul a fost unul imens: un oraș care după părerea mea poate rivaliza cu orașele de pe Riviera Franceză. Nivelul cultural al orașului este de asemenea unul foarte ridicat, iar oamenii simpli cu care am povestit la fața locului în librării, în tramvaie sau la restaurant nu au făcut decât să îmi creeze convingerea că e o chestiune de timp pentru a mă reîntoarce în această bijuterie a imperiului țarist” -povestește Alin Cordoban, un turist român îndră-gostit de Odessa, pe blogul său.