Ochelarii Night Vision Call of Duty MW2 sunt pentru… perverşi

Ochelarii Night Vision Call of Duty MW2 sunt pentru… perverși

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Revista britanică „The Daily Star” a luat în colimator jocul Call of Duty: Modern Warfare 2, mai precis perechea de ochelari pentru vedere pe timp de noapte care va fi oferită în Call of Duty: Modern Warfare 2 Prestige Edition, la prețul de 150 USD, conform Hit.ro. Potrivit „The Daily Star”, ochelarii vor putea fi folosiți de către gamerii voyeur-iști pentru a-și spiona vecinii sau vecinele tinere și frumoase. Nici exercițiile de gimnastică la orizontală nu ar putea scăpa neobservate de gamerul atent și dotat cu acești „night vision goggles”. Deși există topicuri deschise de gameri pe Internet despre „posibilitățile” de acest tip oferite de ochelarii Modern Warfare 2, majoritatea au un ton sarcastic. Cu toate acestea, redactorul de la „The Daily Star” tratează subiectul cu multă seriozitate. Gamerii (perverși sau nu) care își doresc ochelarii din Call of Duty Modern Warfare 2: Prestige Edition mai au însă de așteptat până pe 10 noiembrie (variantele PS3 și Xbox 360) și 24 noiembrie (varianta PC).