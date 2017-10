Obiceiuri de Anul Nou pentru creştinii de rit vechi

Obiceiuri de Anul Nou pentru creștinii de rit vechi

Ştire online publicată Luni, 10 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși cei mai mulți dintre noi am încheiat seria sărbătorilor de iarnă odată cu Sf. Ion, credincioșii de rit vechi se pregătesc însă de petrecerea ce va marca trecerea dintre ani. Prima zi a Anului Nou pe rit vechi va fi 14 ianuarie, astfel că macedonenii, rușii-lipoveni, sârbii, ucrainenii vor petrece în noaptea de 13 spre 14 ianuarie trecerea în noul an. Și dacă obiceiul de a marca acest moment prin muzică, dans și voie bună nu diferă de cel al creștinilor ortodocși majoritari, iată că ortodocșii de rit vechi au câteva tradiții specifice fiecărei etnii în parte. „Vrăjitul“ macedonenilor În noaptea de Anul Nou, macedonenii petrec obiceiul „vrăjitului”. Potrivit tradiției, flăcăii și fetele se adună în jurul unei mese. Sub diferite vase se așază câte un obiect a cărui semnificație este cunoscută de către toți participanții, dar care nu știu ce obiect este sub ce vas. Fiecare participant alege un vas, iar obiectul aflat sub el va indica într-un fel de ce va avea parte în anul următor cel care l-a ales. Astfel, cine a nimerit un ban va fi bogat, cel care a nimerit oglindă va fi frumos. Acest obicei, prin sem-nificația obiectelor pe care tânărul sau tânăra le va găsi sub vasul ales, va desemna și calitățile celui sau celei cu care se va căsători. Cărbunele va arăta că va fi brunet sau brunetă, banul că va fi bogat sau bogată, etc. Pentru ma-cedoneni, niciodată cozonacii nu sunt mai buni decât cei copți în ajunul Anului Nou. Se spune că este bine ca în acea noapte macedonenii să mănânce carne de porc și linte. Sârbii marchează „Tăierea împrejur a Domnului“ Tot pe 14 ianuarie, conform Calendarului Iulian urmat de ei, sârbii marchează unul dintre marile praznice împărătești ale Mântu-itorului: Tăierea împrejur a Dom-nului. Tradiția spune că, la opt zile de la Nașterea Domnului, a binevoit să fie adus de Maica Sa și de Iosif, în locul unde, după obicei, evreii se tăiau împrejur și a fost tăiat împrejur. Cu acest prilej i s-a dat și numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil mai înainte de zămislirea lui în pântecele Fecioa-rei. Tăierea împrejur a fost, potrivit Legii lui Moise, pentru a se arăta că Iisus era împlinitorul Legii Vechi. Sărbătoarea tăierii împrejur este și sărbătoarea numelui lui Isus. Rușii - lipoveni, sârbii și ucrainenii încep anul cu „Sfântul Vasile cel Mare“ În prima zi a noului an, rușii - lipoveni, sârbii și ucrainenii îl sărbătoresc și ei, asemenea ortodocșilor pe stil nou, pe Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareii, care a fost unul dintre cei mai importanți părinți ai bisericii și, totodată, unul dintre cei mai mari teologi creștini. Sârbii marchează această sărbătoare prin tradiționalele prăjituri „vasilițe”, în timp ce ucrainenii numesc prima zi din an Vaselea. (Sursa: Calendarul Intercultural realizat de Institutul Intercultural Timișoara cu sprijinul Departa-mentului pentru Relații Interetnice)