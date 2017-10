Obiceiuri care îţi afectează dantura

Obiceiuri care îți afectează dantura

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dantura are un rol bine stabilit, utilitar, de a te ajuta să mesteci mâncarea și să articulezi cuvintele. În schimb, noi ne folosim dinții ca desfăcător de orice: de la capace de sticlă, la pungi de chipsuri și coji de nuci. Ei bine, pentru asta s-au inventat numeroase unelte, tocmai să nu fim nevoite să improvizăm.Mesteci obiecte tari. Din nou, dinții sunt perfecți pentru a mesteca mâncarea, nu capătul creioanelor, al pixurilor sau a altor obiecte tari ce îți pică în mână la birou. Te credem că ești nervoasă uneori, dar nu te răzbuna pe dantură, mai bine aruncă-i pixul în cap colegului care te stresează. Numai să nu fie șeful tău!Mănânci lămâi des. Nu îți spunem că nu e ok să mănânci sau să bei lămâia sub formă de limonadă, însă nu e ok să ronțăi la feliuțele de lime din cocktail și nici feliuța zilnică de lămâie. Acidul citric îți va eroda smalțul dinților și vor deveni mai sensibili la băuturile reci sau calde.Periezi prea tare dinții când îi speli. Din păcate nu doar intenția contează, ci și mijloacele. Așadar, dacă intenția ta este să îți cureți dinții în mod exemplar nu vei obține asta printr-o periere agresivă ci dacă îi vei spăla atunci când trebuie și eventual folosind produse adecvate nevoilor tale.Îți rozi unghiile. Un alt tic nervos periculos, nu doar pentru unghii cât mai ales pentru dantură și întreaga cavitate bucală. Data viitoare când vrei să duci mâna la gură să îți satisfaci nevoia ”stringentă” de a-ți roade unghiile gândește-te câte bacterii sunt pe degete și mai ales sub unghii.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)