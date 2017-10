Oana Turcu, clipe de coșmar în MAMAIA

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Turcu, Vedeta Antenei 2 a mers la mare, în Mamaia, cu fiul ei, Teddy, și cu soțul Cristi Brancu, dar totul s-a terminat prost, din cauza unei fripturi de vită pe care vedeta a mâncat-o la o terasă de pe plajă din Mamaia, unde, culmea, consumase mâncare și în anii trecuți."E vorba pur si simplu ca poți sa si mori. Am plecat in week-end-ul trecut cu baietelul la mare, către apartamentul nostru din Mamaia. Asa de mult ne bucurăm de fiecare data de apropierea marii, încât încercăm sa stam cu Teddy cat mai mult pe lângă plaja, la orele la care soarele nu face rău. Am ajuns la amiaza pe o terasa aspectuoasa, de obicei destul de plină, care era lângă nisip si... mi-am propus sa măncam ceea ce luasem si anul trecut - eu, o friptura de vita. Teddy s-a bucurat de o portie de masline si de cartofi fierti. In jumatate de ora, eu m-am bucurat de cea mai urata toxiinfectie alimentara de când m-am căsătorit. Dureri atroce, voma, scaune nenumărate... Medicamentele nu m-au ajutat foarte mult! Ceea ce m-a calmat cu adevărat a fost faptul ca am făcut masaj pe stomac cu Balsam de rozmarin. Masaj făcut încet, in sensul acelor de ceasornic. Este efectul pe care-l ai când puneai sticla fierbinte a bunicii pe stomac, dar de 20 de ori mai puternic! Masajul cu Balsam grăbește digestia si face ca Bomba din stomac sa se dezintegreze mai usor", scrie Oana Turcu pe blogul ei, citată de libertatea.ro.