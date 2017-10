O vrăbiuţă sau o cioară cu 500 cai putere?

Dileme neesențiale

O vrăbiuță sau o cioară cu 500 cai putere?

Mașina nouă + O mașină nouă are efect de Viagra asupra falusului social. Faci o impre-sie bună, dai senzația de potență financiară. Garanția din partea producătorului este mai mult decât liniștitoare. Timp de câțiva ani poți să îți lovești mași-na în voie, reparațiile le plătesc alții. O mașină nouă nu este uzată. Cel puțin în primii 200.000 – 300.000 kilometri poți să dormi la volan. Nu cade scaunul prin podea. La o mașină nouă ai șanse să primești și câteva sisteme actuali-zate de siguranță. În plus, poți alege extra-opțiuni și culoarea caroseriei. Pentru mașinile noi nu plătești taxă de poluare. Sigur. - Mașina nouă nu e nouă decât până în secunda în care ieși din curtea dealerului. Instantaneu valoarea îi scade cu 15 – 20%. După 12 luni conduci o mașină veche. După 24 de luni apar versiuni îmbunătățite. După patru ani încă plătești leasing la mașina ta „nouă”. Mașina second-hand + Este mai ieftină, toate opțiunile sunt aproape gratuite. Nu trebuie să faci rate pe viață. Poți găsi o mașină de lux, full-option, la un preț extrem de mic. Asigurarea costă mai puțin. - Devii muscolo cocalarus și apari în atlasul de mitocănie urbană de la Guerrilla. Nu ai garanție. În cel mai bun caz poți să „prinzi” un rest de garan-ție, dacă mașina vândută nu are mai mult de cinci ani. Costurile de întreținere sunt mai mari. De multe, e nevoie de o revi-zie completă la două zile de la achiziție, dacă nu și mai devreme. Nu poți ști cine a condus înain-tea ta. Dacă cineva se credea pilot de raliu, de fiecare dată când ieșea să își cumpere pâine de la colț… ghinion. Motoarele mai vechi vor consuma întotdeauna mai mult. Este evoluție tehnologică, între-bați-l pe Darwin! De-a lungul tranziției noastre fără sfârșit, un lucru am învățat: românii sunt prea săraci pentru second-hand-uri. Chiar și când vine vorba de mașini, conaționalul Gheorghe va prefera în 9 din 10 cazuri una bucată Dacia lucioasă, decât o mașină nemțească serioasă, la mâna a doua. Ca să fim obiectivi (nu că am fi făcut o analiză SWOT), putem spune că există și avantaje și dezavantaje, când vine vorba de mașini. În redacție, spre exemplu, părerile sunt împărțite. Unii ar prefera mașini noi, neavând încredere în kilo-metrajele SH-urilor. Alții sunt de părere că o mașină veche este mai avantajoasă, din punct de vedere al prețului.