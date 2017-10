O viaţă sexuală mai bună în doar o săptămână - lecţii cheie!

O viață sexuală mai bună în doar o săptămână - lecții cheie!

Ştire online publicată Miercuri, 27 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îți propunem ca, odată cu venirea iernii, să demarezi și o recondiționare a vieții sexuale în doar câțiva pași simpli! Garantăm că nopțile vor fi de acum încolo din ce în ce mai pasionale!Fii deschisă!Printre lucrurile care nu au ce căuta în dormitor, se numără preconcepțiile și temerile. Acestea fac diferența între sex de dragul de a-l face și sex pasional, ca act în care ești prezentă trup și suflet.Și mai mult, nu îți judeca partenerul! Dacă vrei ca viața voastră sexuală să înflorească, abține-te de la a ridica o sprânceană atunci când îți cere cine știe ce „ciudățenie”. Cât timp nu îți afectează integritatea fizică și dă dovadă de lipsă de respect, încălcând limitele pe care le impui, atunci nu ai de ce să îl judeci. Fiecare dintre noi răspunde diferit la stimuli în timpul actului sexual, iar dacă el are nevoie de anumite gesturi pentru a atinge orgasmul, de ce să nu îi oferi plăcere așa cum își dorește. Și tu vrei ca el să fie deschis în ceea ce te privește, nu-i așa?Ai încredere în tineCrezi că a fi as în dormitor înseamnă să practici tot soiul de tehnici complicate și să încerci poziții îndrăznețe? Ei bine, nu gesturile pe care le faci contează, ci mai ales cum le faci. Dacă lui îi place cum te miști, lupta e câștigată. Bărbații sunt vizuali, iar unduirile trupului partenerei îi aprind cât ai clipi.Fă primul pas!De multe ori, bărbații se plâng că ei sunt cei care inițiază actul sexual și că trebuie să „tragă” de parteneră pentru a o duce în dormitor.Nu e nevoie să conduci până la final. Un simplu sărut senzual și un „vino încoace” în timp ce te îndrepți spre pat este de ajuns.Inițierea actului sexual are un efect incredibil asupra libido-ului tău, fiindcă puterea sporește nivelul adrenalinei.(Sursa: www.feminis.ro)