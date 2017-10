O treabă murdară, dar necesară…

Construirea unei fose septice poate fi considerată o treabă murdară, dar extrem de necesară, pentru o casă fără acces la sistemul de canalizare. În plus, construirea unei fose septice trebuie să țină cont de standardele europene în materie de tratare a apelor menajere uzate. Fosa septică este un vas de mari dimensiuni îngropat în sol, în interiorul căruia sunt deversate apele menajere produse în interiorul proprietății. Potrivit Casa.mea, cele mai multe fose septice au două sau chiar mai multe compartimente interioare, care au roluri diferite. În primul compartiment se face decolmatarea, adică separarea apei de alte reziduri organice. Apa trece în următoarele camere, unde a fost curățată în proporție de 90%, iar prin filtrarea naturală a apei prin nisip și pietriș, apă reintră în circuitul natural.Construirea unei fose septice se poate face din mai multe materiale, cele mai des folosite fiind fosele din beton și cele din plastic. Acesta din urmă are o anumită grosime și trebuie să fie de o anumită calitate. Indiferent de material, o fosă septică se montează ușor, nu necesită întreținere, rezistă foarte bine la șocuri. Dacă sunt bine făcute și corect compartimentate, dacă au acel sistem propriu de filtrare, durata de viață a acestora este de 10-15 ani, iar vidanjarea pentru fosă septică este necesară la perioade lungi de timp, de 12-18 luni. Indiferent de materialul folosit la construirea fosei septice, aceastaare nevoie de un sistem de ventilație prin care să fie eliminate gazele produse în primul compartiment, în caz contrar amestecul putând deveni explozibil.Construirea unei fose septice trebuie să țină cont de standardele europene în materie de tratare a apelor menajere uzate și trebuie luat în calcul numărul de persoane din casă. Un singur om produce, de-a lungul unei zile, aproximativ 150 de litri de ape murdare. Perioada de filtrare durează trei zile, astfel că pentru o familie cu patru membri capacitatea primei camere trebuie să fie de cel puțin 1.800 litri. De regulă, la această valoare se adaugă un plus de siguranță, ceea ce înseamnă o capacitate suplimentară de 500 de litri. O fosă septică standard are între 3.000 și 5.000 de litri, acesta fiind cel mai folosit interval de volum pentru construirea fosei septice.Construcția unei fose septice are nevoie de avizul autorității de mediu, iar amplasarea și realizarea acesteia trebuie să se facă conform standardelor. Anumite bacterii nepatogene și unele enzime pot asigura curățarea apei menajere până la valori la care această să poată fi considerată curată. Astfel de substanțe se găsesc în comerț, prezentate de regulă sub formă de pulbere sau în stare lichidă. Ele reduc cantitatea de nămol și deșeuri solide acumulate în fosă septică, elimina riscul colmatării, măresc intervalul dintre două vidanjări și cresc gradul de protecție pentru mediu. Foarte important, aceste bacterii reduc emisia de gaze și implicit usurseaza contrucția unei fose septice, deoarece canalul de aerisire nu mai trebuie construit la mare distanță de casă, cum se întâmplă în cazul clasic de contrucție a unei fose