O tânără din Marea Britanie a vrut să aibă limba mai lungă! VEZI AICI de ce!

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rhiannon Brooksbank-Jones, în vârstă de 19 ani - din Marea Britanie, a început să învețe limba coreeană cu doi ani în urmă și, pentru a pronunța cât mai aproape de accentul nativ al coreenilor, ea a hotărât să își lungească limba."Am observat, după o vreme, că am probleme la pronunțarea literei L,care este foarte des întâlnită în vocabularul coreean și care se pronunță din cerul gurii. În acest fel, am realizat că limba mea este prea scurtă, astfel că am apelat la un medic care a lungit mușchiul limbii", a declarat Rhiannon.