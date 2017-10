O ploaie strălucitoare de meteoriţi este aşteptată pe 13 decembrie

O ploaie strălucitoare de meteoriți este așteptată pe 13 decembrie

Marţi, 11 Decembrie 2012

Astronomii prognozează peste două zile una din cele mai frumoase ploi de meteoriți din acest an, potrivit AstroNews.La 13 decembrie a.c., fragmente de comete vor intra în atmosfera planetei noastre, generând o ploaie luminoasă. Aceasta ploaie de meteoriți este cunoscută sub numele de Geminide, deoarece văzută de pe Pământ se creează impresia că stelele cad din constelația Gemenilor, transmite Agerpres.Apogeul acestui fenomen va fi în noaptea de 12 spre 13 decembrie a.c.. Condițiile pentru observarea celei mai strălucitoare ploi de meteoriți din acest an vor fi ideale, asigură experții. Luna va fi în fază de lună nouă, iar fenomenul va putea fi observat cel mai bine în Europa, SUA, Africa de Nord și China, unde frecvența apariției de meteoriți va fi de 120 de meteoriți pe oră.Însă ploaia de meteoriți va fi vizibilă din orice colț al lumii, susțin oamenii de știință. Ploaia de meteoriți Geminide este de obicei considerată cel mai abundent flux de meteoriți din an. Fragmentele se îndreaptă spre Terra cu o viteză de 35 km pe secundă. În circumstanțe bune pot fi zărite până la 50 de fragmente de meteoriți pe minut, completează sursa citată.