O nouă lansare de carte pentru iubitorii de istorie

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța găzduiește, astăzi, de la ora 10.30, lansarea volumului „Capidava II - Building C1 - Contributions to the history of annona militaris in the 6th century”. Lucrarea este semnată de doi reputați specialiști în domeniu: conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș, prodecanul Facultății de Istorie din cadrul Universității București, și dr. Alexandru Rațiu, muzeograf și arheolog în cadrul Muzeului Național de Istorie a României.Evenimentul va avea loc în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.