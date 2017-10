O ciupercă „deşteaptă” face planuri de urbanism

O ciupercă „deșteaptă” face planuri de urbanism

Ştire online publicată Marţi, 26 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii japonezi au descoperit că modelul de expansiune a unor ciuperci poate fi copiat și aplicat cu suc-ces în planurile de urbanism, la realizarea de sisteme wireless și la designul rețelelor de transport în comun. Ei au ajuns la această concluzie după ce au observat că o ciupercă s-a extins, în laborator, formând un șablon aproape identic cu rețeaua liniilor de metrou din Tokyo. „Rețelele inspirate din biologie au o bază matematică, pe care am calculat-o după ce am analizat cu atenție modelul expansiv al ciupercii Physarum polycephalum. Am așezat ciuperca în mijloc, pentru a reprezenta orașul Tokyo, iar în jurul ei am plasat diferite grămezi cu ovăz, reprezentând orașele din apropierea capitalei Japoniei. Ciuperca s-a extins, căutând rutele cele mai scurte către sursa de mâncare, creând astfel o rețea perfectă, în care fiecare punct era conectat în cel mai rapid și eficient mod, și cu punctele învecinate, și cu centrul ciupercii”, explică doctorul Atsushi Tero, liderul echipei de cercetători de la universitatea din Hokkaido. Descoperirea poate fi punctul de start al unui nou mod de gândire în arhitectură, inginerie și urbanism, care să producă rețele de sine stătătoare, care se organizează după un model „natural”, fie că este vorba de infrastructură de transport, rețele de comunicații, cu sau fără fir, sau design arhitectonic al clădirilor publice. „Cercetăm în acest domeniu de peste zece ani. În anul 2000, am demonstrat că o astfel de ciupercă reușește să găsească cel mai rapid drumul de ieșire dintr-un labirint. Atunci am realizat că putem pune ciuperca la treabă, pentru a rezolva mai multe astfel de probleme”, mai spune Tero. Rezultatele experimentului japonezilor a trezit interesul cercurilor științifice din lume. Spre exemplu, cercetătorii de la universitatea germană Otto von Guericke (Magdeburg) au declarat pentru BBC că „astfel de modele matematice, inspirate din biologie, duc la niște algoritmi complet noi, care vor putea fi folosiți, cu siguranță, în domenii de viitor, cum ar fi industria computerelor”.