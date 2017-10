Nunta, un pas către multiculturalitate

Ceremonialul de nuntă al tătarilor dobrogeni a fost prezentat, de curând, în cadrul unui proiect internațional organizat de Centrul de promovare și cultivare a folclorului și turismului TUFAK din Turcia. Alături de reprezentanți din Israel, Polonia și Turcia, un grup de tineri, membri ai ansamblului Karadeniz, de la Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România, a luat parte la primul proiect derulat de organizația din Ankara, sub egida Euro-Med. În perioada 23 mai - 1 iunie, la Cappadocia, în Turcia, s-a derulat proiectul „Let’s share our traditional wedding ceremonies”. Peste 30 de participanți din Israel, Polonia, Turcia și România au prezentat în cadrul programului tradițiile de nuntă specifice fiecărui popor, proiectul urmărind să contribuie la promovarea valorii culturale în afara granițelor fiecărei țări. Ceremonialul de nuntă a fost ales drept elementul de legătură pentru reprezentanții celor patru țări participante în proiect. Partea teoretică a fost asigurată de fiecare echipă în parte, tinerii venind cu bagajul de cunoștințe în domeniu, iar punerea în scenă a aparținut la doi profesori de artă teatrală din partea organizatorilor, care au consiliat cele patru echipe pe perioada derulării proiectului. În cadrul atelierelor de creație, fiecare echipă și-a prezentat obiceiurile de nuntă, ocazie cu care colegii lor au avut posibilitatea să își însușească elemente definitorii celor patru popoare. Demonstrațiile practice au excelat prin interferarea personajelor, astfel că, fiecare grup a împrumutat pentru momentul artistic de la un alt grup, unul dintre actori, tinerii însușindu-și cu această ocazie din obiceiurile de nuntă specifice altor popoare. Din România a participat un grup de tineri de la Ansamblul Karadeniz. Au fost deopotrivă mesageri ai obiceiurilor de nuntă specifice comunității tătare dobrogene, dar și soli ai folclorului românesc. Cei șapte membri ai delegației din România i-au învățat pe colegii lor atât dansuri tradiționale tătărești, obiceiuri de nuntă la etnia tătară, culminând apoi cu tradiționala Brașoveancă. Nici reprezentanții Israelului nu s-au lăsat mai prejos. Ei au intrat în program cu două reprezentații, o nuntă în stil tradițional evreiesc, iar cel de-al doilea ceremonial, specific lumii arabe. În cadrul programului, o seară a fost rezervată și unei expoziții de produse culinare tradiționale. TUFAK este cea mai veche organizație din Turcia care are ca scop promovarea culturii și tradițiilor specifice lumii turcice în afara granițelor țării. Înființată în 1958, la Ankara, TUFAK este printre primele organizații care derulează și implementează proiecte europene în „Patria lui Ataturk”, organizația fiind co-parteneră în numeroase programe derulate de țări din cadrul Uniunii Europene. An de an, ansambluri ale TUFAK-ului participă la Festivalul portului, dansului și cântecului turco - tătar organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România.