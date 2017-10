Numărul de turişti prezenţi pe litoralul românesc s-a dublat comparativ cu anul trecut

Numărul de turiști prezenți pe litoralul românesc s-a dublat comparativ cu anul trecut

Anul acesta a adus o creștere impresionantă a numărului de turiști care au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc. Potrivit datelor Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, duminică, în stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre erau cazați 149.027 turiști, în creștere cu aproape 120% față de anul trecut când, la aceeași dată, se aflau 68.291 turiști. Hotelierii au încercat, începând din acest an, să oprească exodul turiștilor spre sud, în Bulgaria sau Grecia. Astfel, din luna iulie, pe litoralul românesc au început sejururile all inclusive. Potrivit Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Românesc, circa zece hoteluri de pe riviera românească operează în regim all inclusive. Unitățile de cazare sunt amplasate în stațiunile Mamaia, Costinești, Neptun, Jupiter și Saturn. Iată câteva dintre hotelurile care au sejururi all inclusive: „Modern și „Perla Majestic”, din stațiunea Mamaia, „Majestic” și „Tismana”, din Jupiter, „Majestic”, din Olimp, „Saturn”, din stațiunea cu același nume.