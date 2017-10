Numărul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 11,6%

Numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 11,6%

Joi, 28 August 2008

Peste 35.000 de autorizații de construcție pentru clădiri rezidențiale au fost eliberate în primele șapte luni din acest an, în creștere cu 11,6% față de perioada similară din 2007, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai importante creșteri s-au înregistrat în regiunile Sud Muntenia (plus 943 autorizații), București Ilfov (plus 879), Nord Vest (plus 627), Nord Est (plus 522) și Centru (plus 511).