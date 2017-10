Nudul lui Kate Winslet din "Titanic", vândut la licitaţie

Nudul lui Kate Winslet din "Titanic", vândut la licitație

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nudul actritei Kate Winslet din filmul "Titanic" a fost vandut la licitatie pentru suma de 16.000 de dolari, susține portalul Apropo.ro. Cine a vazut filmul "Titanic" isi aminteste scena erotica in care Kate Winslet era goala, purta doar un colier la gat, pe o sofa, iar Leonardo diCaprio o desena. In realitate, schita a fost realizata de catre regizorul peliculei James Cameron, caruia i se vad si mainile cand o deseneaza. Desenul ce o arata pe britanica Winslet nud a fost vandut la licitatie contra sumei de 16.000 de dolari. Nudul poarta semnatura J.D. (Jack Dawson) 14 aprilie 1912. Kate Winslet a interpretat rolul lui Rose DeWitt Bukater, o tanara in varsta de 17 ani ce facea parte din inalta societate, si care il intalneste pe Jack Dawson, interpertat de Leonardo diCaprio. Cei doi ajung sa traiasca o frumoasa poveste de dragoste, inainte ca vasul Titanic sa se scufunde, iar el sa moara inecat. Cameron lucreaza deja la reconversia in 3D a filmului sau din 1997 "Titanic" - 11 premii Oscar din 14 nominalizari -, pe care doreste sa il lanseze in versiune tridimensionala in 2012, pentru a comemora 100 de ani de la naufragiul celebrului pachebot.