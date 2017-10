Nuci caju pentru un plus de energie

Caju-ul face parte din aceeași familie cu fisticul și mango, fiind originar din Brazilia. Arborele Caju are un lemn prețios și este cultivat în treizeci și două de țări din toată lumea. Producția medie a fiecărui arbore Caju este de 200-300 de nuci pe an, din acest motiv sunt considerate delicatese în Brazilia sau în zona Caraibelor. Având un conținut bogat de substanțe nutritive, magneziu, fosfor și fier, Caju-ul crud este foarte benefic pentru organism, fiind gustarea ideală pentru un plus de energie. Conținutul său bogat în omega-6 ajută sistemul cardiovascular, iar cel în substanțe minerale protejează sistemul osos. Nucile caju se consumă fie proaspete, fie în dulcețuri. Și încă un pot! Pentru ca atunci când cel mic are poftă de ceva de ronțăit sau simte că i se face foame și nu sunteți acasă, desfaceți o punguța cu nuci caju și serviți-le împreună.