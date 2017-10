„Nu vrem să fim cârcotaşi şi nici răutăcioşi”

„Nu vrem să fim cârcotași și nici răutăcioși”

Răsfoind registrul de impresii de vacanță, am dat peste trei file, sârguincios argumentate de prof. însoțitor Vasilica Nedelcu, din Galați, care n-a omis nici un capitol din șederea grupului cu care s-a aflat la Centrul de agrement „New Paradise". Spicuim: „Tabăra asigură securitate copiilor prin accesul imediat la plajă. FB pentru activitățile organizate. Nu am văzut o tabără cu atâtea utilități până acum. Dar propun instalarea unei cutii poștale și repararea cabinelor telefonice. FB că profesorul însoțitor stă cu elevii în cameră, pentru a-i putea supraveghea, dar nu există măcar o perdeluță despărțitoa-rea, care să asigure intimitatea adultului. Camerele sunt mult prea mari 8+1 paturi. Este adevărat că sunt igienizate, paturi cu saltele noi, lenjerie curată. Dușurile sunt comune fete cu băieți, ceea ce nu este bine deloc. Nu mai sunt elevii de altădată! FB pentru masă. Produse proaspete, bine gătite, sala de mese igienizată, personalul comunică cu copiii, sala de mese aranjată în culori calde, meniul este îndestulător, bogat în substanțe hrănitoare. Ne pare rău, însă, că în prima zi au dispărut 20 de linguri. Copiii pe care i-am însoțit provin din familii cu de toate, așa că e greu de crezut că ar fi luat ai noștri în cameră. Ne pare rău, dar nu suntem vinovați".