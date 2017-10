Nu trataţi copilul ca pe un om mare

Nu tratați copilul ca pe un om mare

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Se întâmplă, adesea, ca unui copil să-i curgă năsucul, iar părinții să dea fuga la dulăpiorul cu medicamente, să constate că nu au picăturile potrivite, dar să le folosească pe cele destinate adulților, dacă tot le au în casă. Total greșit! În niciun caz nu trebuie să-i administrați unui copil medicamentele pe care le ia un adult pentru desfundarea nasului. În plus, aspirina este strict interzisă! - atrag atenția specialiștii despre.copii.ro. De exemplu, dacă bebelușul are mai puțin de 3 luni, este de preferat să cereți sfatul unui medic. Dacă bebelușul are peste 3 luni, iar simptomele persistă de mai mult de o săptămână, sau dacă, pe lângă nas înfundat, copilul are și o tuse persistentă sau erupții cutanate, este recomandat să apelați deîndată la un medic pediatru. Iar dacă micuțul vomită sau are febră de peste 40 de grade, trebuie imediat mers cu el la Urgență. Așadar, nu tratați niciodată copilul ca pe un om mare, nici din comoditate, nici din alte motive! – este sfatul medicilor.