Nu te lăsa manipulată! Învaţă să nu depinzi de nimeni

Nu te lăsa manipulată! Învață să nu depinzi de nimeni

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ca femeie ești fascinată de multe ori de relațiile interzise, de străinul captivant care emană pericol și care totuși pare vulnerabil și rănit de viață. Vrei să fii unica femeie care, în virtutea dragostei necondiționate, îl va transforma în amantul perfect. Mare atenție!Manipularea este o boală contagioasă, mult mai periculoasă decât gripa, deoarece poate dura o viață întreagă. Dacă trăiești alături de un bărbat manipulator, nu trebuie să te îngrijorezi din cauza tacticilor sale inventive menite să îți controleze comportamentul. Odată ce ai recunoscut manipularea drept ceea ce este, aceasta își pierde toată puterea de a te influența. Adevăratul pericol constă în a te molipsi de boala partenerului și a folosi manipularea ca o inoculare împotriva tacticilor lui nesincere și nedrepte.Te temi și te îndoiești de intențiile celor din jur?Soluție: O atitudine încrezătoare cu o doză sănătoasă de scepticism până ce cunoști pe cineva. Anticipează sentimentele altora și reacționează în consecință pentru a păstra echilibrul în viață.Sentimentele tale se bazează pe ceea ce ți se întâmplă, nu pe dispoziția mereu schimbătoare a celor din jur. De exemplu, partenerul tău este trist pentru că plouă. Tristețea lui și ploaia nu necesită o reacție emoțională din partea ta. Viața are părțile ei dure, n-ai ce-i face. În relațiile tale, crezi că ești capabilă de (și răspunzătoare pentru) rezolvarea oricărei probleme.Soluție: Poți rezolva partea ta a problemei și îl poți încuraja pe el. Apoi lasă-l să decidă cât va investi în relație.Îți asumi responsabilitatea pentru lucruri asupra cărora nu ai putere (o situație imposibilă)Soluție: Întreabă-te, înainte de a încăleca pe armăsar și a veni în ajutorul lui: „Am puterea de a-i schimba situația? Dacă o am, este responsabilitatea mea?” Dacă oricare răspuns este negativ, permite-i persoanei care are puterea și responsabilitatea să rezolve problema.(Sursa: www.csid.ro)