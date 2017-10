Nu ignoraţi sfaturile medicilor!

Nu ignorați sfaturile medicilor!

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cadrele medicale avertizează în primul rând asupra alimentației consumate în timpul verii. Astfel, specialiștii recomandă turiștilor și localnicilor să nu cumpere alimente vândute sau depozitate în condiții improprii. De asemenea, consumatorii trebuie să verifice termenul de valabilitate și să evite pe cât posibil să-și garnisească salatele, shaorma ori kebabul cu maioneză, un inamic al stomacului în perioada toridă. Copiii trebuie să evite să stea în curent și să bea sucuri foarte reci ori să mănânce mai mult de o înghețată pe zi. Dimpotrivă, medicii spun că este recomandabil ca hidratarea să se facă apelându-se la lichide calde, a căror cantitate trebuie să fie de doi litri pe zi. Nu în ultimul rând, trebuie respectat cu strictețe programul de plajă, pentru a se evita arsurile solare și insolația. Mai exact, se poate face plajă în intervalul orar 7.00 - 10.00, respectiv după ora 17.00. Părinții sunt avertizați să nu vină cu bebeluși cu vârsta sub un an pe plajă, deoarece expunerea la soare poate avea urmări negative asupra sănătății lor. Nu trebuie omisă vestimentația care trebuie să fie formată din articole din bumbac sau in, evitându-se cele din poliester ori cele de culoare neagră. Diana Oprea