Nu daţi copilului aspirină când are febră

Nu dați copilului aspirină când are febră

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Temperatura normală este de 37 grade Celsius, dar ea poate varia între 36 grade – 37 grade Celsius. Până la 37,8 grade Celsius, temperatura este considerată moderată și lipsită de pericol dacă micuțul o tolereză bine. În cazul în care febra depășește valoarea de 38 grade sau apar simptome ca tuse, diaree, vărsături, este nevoie să apelați la un medic. Până la venirea medicului, încercați să o scădeți. Iată câteva sfaturi: dați păturica la o parte și nu lăsați pe el decât o cămășuță sau o bluziță subțire de bumbac. Lichidele sunt foarte importante pentru copilul care are febră, diaree sau vărsături. Dacă nu bea suficiente lichide, riscă să se deshidrateze rapid. Umeziți-i pielea cu un burete înmuiat în apă călduță. Dacă nici așa nu-i scade temperatura, puteți să-i puneți comprese cu apă rece la încheieturile mâinilor și pe frunte. O altă modalitate de a scă-dea febra este și baia în apa răcită treptat. Umpleți cădița sau cada mare cu apă caldă și adaugă treptat apa rece. Sau îl puteți cufunda pe micuț, pentru 20 de minute, în cădița umplută cu apă la o temperatură cu două grade mai mică decât a lui. Nu dați niciodată aspirină copilului pentru că poate face o boală foarte gravă (din fericire, rară), sindromul Reye, care afectează creierul și ficatul. Sunt indicate paracetamolul sau ibuprofenul, care se găsesc la farmacii și sub forma de sirop pentru copii.