Noul Xbox 360 a trecut la cură de slăbire

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul conferinței de presă de la târgul E3, Microsoft a anunțat lansarea unei noi versiuni a Xbox 360. Spre deosebire de vechiul model, noua consolă Xbox vine doar în varianta neagră, are 250 GB de spațiu pe disc și este echipată cu Wi-Fi integrat, în loc să folosească o conexiune Ethernet. În plus, un detaliu important ar fi și faptul că noul Xbox 360 este semnificativ mai mic și mai subțire. Se pare că Microsoft se pregătește deja pentru un an excelent, având în vedere și recenta lansare a Kinect, accesoriu pentru consolă pe care nu l-a pierdut din vedere odată cu dezvăluirea noului Xbox; consola are un port special pentru Kinect, iar cei care au o consolă veche vor putea folosi adaptor pentru ca acesta să funcționeze și cu modelul vechi. Noua consolă Microsoft Xbox 360 va costa 299 dolari și va fi în garanție un an. În ceea ce privește vechiul Xbox, reprezentanții Microsoft au declarat că acesta nu se mai fabrică în prezent, urmând a fi disponibil doar până la epuizarea stocurilor din magazine.