Nouă inspectori sanitari veterinari au în pază siguranţa alimentară a turiştilor

În plin sezon estival

Nouă inspectori sanitari veterinari au în pază siguranța alimentară a turiștilor

Vestitul Comandament Sezon Estival al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), anunțat cu surle și trâmbițe an de an, după jumătatea lunii iunie, este acum doar o amintire. De ce și care sunt exact motivele? Nu se știe. Conducerea ANSVSA nu s-a obosit nici măcar să explice ceea ce părea, la un moment dat, doar o întârziere în ceea ce privește activarea acestui Comandament. Cine răspunde, măcar moral, de eventualele probleme ce ar putea apărea (așa cum s-a întâmplat an de an) ca urmare a nerespectării legislației din domeniul siguranței alimentare? Nici acest lucru nu se știe. „Creșterea rulajului de marfă al unităților din industria alimentară, în special al celor care prepară, furnizează și comercializează alimente pentru persoanele aflate în orașele și stațiunile turistice, reprezintă un potențial risc pentru sănătatea umană, având în vedere incidentele înregistrate în anii trecuți. Verificările inspectorilor ANSVSA vor viza, în baza unui program tematic de control, magazinele alimentare, restaurantele, fast-foodurile, cantinele, pensiunile turistice, taberele de copii și alte unități de alimentație publică, în care se prepară, se servesc și se comercializează alimente”, asta se sublinia în comunicatul de presă al ANSVSA dat în iunie 2010, atunci când s-a anunțat activarea Comandamentului Sezon Estival. Anul acesta potențialul risc despre care se vorbea cu un an în urmă se prea poate să nu mai existe. Dacă însă iei la pas stațiunea Mamaia, de exemplu, o să constați, fără mari eforturi, că nu este așa. Turiștii pot face și singuri o selecție, însă din păcate, ceea ce este cu adevărat în spatele tejghelelor și în bucătării, doar inspectorii ANSVSA ar putea să vadă. Motivul pentru care litoralul este, anul acesta, oarecum descoperit în ceea ce privește siguranța alimentară se pare că ar fi banii, sau măcar asta putem deduce. Până una-alta, singurii care măcar au încercat să facă ceva vâlvă pe litoral și să îndemne turiștii să nu rămână pasivi la neregulile întâlnite sunt reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care au reușit, chiar și în acest an, să rezerve un oarecare buget și pentru activitățile de pe litoral. DSVSA Constanța face ce poate Cum adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța (DSVSA), către ANSVSA, în care se solicitau „întăriri“ pentru vârful sezonului estival, nu și-a găsit un răspuns pozitiv, tot greul a căzut, cel puțin teoretic, pe umerii inspectorilor locali, puțini la număr. Potrivit directorului DSVSA Constanța, dr. Romeu Lazăr, special pentru acest sezon estival, la nivelul direcției, s-au constituit trei echipe, de câte trei oameni, care răspund de tot litoralul, alături de personalul care deservește constant respectivele zone. Directorul DSVSA Constanța spune că, cel puțin deocamdată, acești oameni sunt suficienți, având în vedere că litoralul „încă nu a dat în clocot“. Dacă va fi cazul, se pare că în interiorul DSVSA vor avea loc și alte „detașări“ interne.