Noua gamă de televizoare Full-HD super eficiente

Ştire online publicată Luni, 19 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Panasonic a anunțat dezvoltarea unei noi tehnologii în domeniul ecranelor cu profil subțire (plasme și LCD). Aplicabilă atât pentru televizoarele HD LCD cât și pentru cele cu plasmă (PDP), noua tehnologie a fost folosită pentru fabricarea unor prototipuri ce au fost expuse la International Consumer Electronics Show 2009. Nou dezvoltata tehnologie NeoPDP a fost încorporată în două noi modele de televizoare cu plasmă. Primul este un televizor super high-efficiency cu diagonala de 42 inci ce oferă o eficiență a luminozității triplă, consumul de energie fiind în același timp redus la o treime din cel consumat de modelele 2007 - sub 100W. Al doilea prototip este o plasmă de 50 inci ultra-subțire, al cărui profil este de doar 8,8 milimetri, ecranul oferind cea mai mare rezoluție a imaginilor în mișcare din întreaga industrie - 1080 de linii. De asemenea, noua tehnologie NeoLCD este integrată într-un ecran super high-efficiency LCD cu diagonala de 37 de inci, al cărui consum de energie este de doar 90 kWh pe an și care oferă în plus o rezoluție a imaginilor în mișcare de 1000 de linii - foarte aproape de rezoluția unui PDP. Consumul de energie are cel mai redus nivel din întregul segment HDTV LCD, situat acum la aproximativ jumătate din cel al modelului precedent.