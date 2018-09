"Norm de la polul nord" a ajuns la Constanţa

"Norm de la polul nord" a ajuns la Constanța

Zilele acestea, Cinema Cityplex Tomis Mall vă invită la noi filme. „Norm de la polul nord 2:Cheia orașului” este unul dintre acestea, pelicula aducându-l în prim plan pe Norm, proaspăt încoronat rege în Antarctica. El se duce la New York, unde urmează să primească cea mai înaltă distincție, respectiv cheia orașului. În timp ce Norm se străduiește să le dovedească cetățenilor din New York că are talentul și abilitățile necesare pentru a fi un rege adevărat, cheia orașului este furată, și el, acuzat de o serie de jafuri asupra unor bănci. Cu ajutorul prietenilor săi, Olimpia, Vera și al loialilor săi lemingi, Norm pornește într-o misiune plină de adrenalină și suspans pentru a găsi cheia și banii furați și pentru a-i face pe concetățenii săi din Antarctica mândri de el.Va reuși el, oare, să-și spele reputația, mai ales că propriul său regat are nevoie de ajutorul lui, căci o corporație are un plan diabolic, prin care vrea să ia toată gheața și să o transforme în apă îmbuteliată? Toate acestea le veți afla dumneavoastră mergând la film.„Alpha” este un alt film care nu trebuie ratat și care urmărește o poveste epică despre supraviețuire de acum 20.000 de ani, în timpul ultimei ere glaciare. În timpul primei sale vânători, considerată o inițiere a celui mai de elită grup al tribului său, tânărul Keda este rănit și considerat mort, după ce o vânătoare de bizoni sfârșește groaznic. Trezindu-se rănit, singur și departe de satul său, el trebuie să învețe să supraviețuiască și să navigheze prin sălbăticia aspră și neiertătoare. În timp ce dezvoltă o prietenie cu un lup, ei învață să se bazeze unul pe altul pentru a vâna, a face față nenumăratelor pericole și pentru a-și găsi drumul spre casă înainte ca iarna neiertătoare să sosească.„Utoya”, în schimb, este o dramă care urmărește prin intermediul unui personaj fictiv de 19 ani, Kaja, cele 72 de minute interminabile în cursul cărora extremistul de dreapta a urmărit și împușcat pe tinerii panicați, prinși fără scăpare pe insulița din apropiere de Oslo.Impresionanta reconstituire a masacrului de pe insula Utoya, la șapte ani de la eveniment, durează 90 de minute, dintre care 72 filmate într-un plan secvență, exact cât a durat masacrul care a dus la moartea a 69 de tineri. Acesta este cel mai sângeros eveniment din istoria modernă a Norvegiei.