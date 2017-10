Nopţi de beţie şi sex pe plajă, la Vama Veche

Nopți de beție și sex pe plajă, la Vama Veche

Sexul, alcoolul și muzica ascultată la maximum, lângă boxe, sunt la putere în Vama Veche. Dominați de spiritul hippie sau fani Metallica, tinerii vin în Vamă să se simtă liberi și să-și facă de cap. Se spune că cine vine la Vama Veche nu scapă fără să consume alcool. Excepțiile sunt rare, le poți număra, poate, pe degetele de la o singură mână. Un drum de seară făcut în acest colț al litoralului îți este de ajuns pentru a ieși din rutină și a dezlega „misterul” din Vamă. Cu siguranță, nu vă veți plictisi! Cu greu găsești un loc de parcare în Vamă. Fie că lași mașina în drumul național sau pe ulițele ce duc spre mare, la vedere sau mai „camuflată”, tot stai cu grijă, să nu o găsești deschisă. Dumnezeu cu mila! Din punctul de vedere al înfățișării, Vama Veche nu mai seamănă deloc cu cea din anii de liceu sau ai studenției. Vilele și hotelurile au apărut ca ciupercile după ploaie, s-au deschis numeroase terase și restaurante, iar prețurile le concurează cu succes - ba chiar le și întrec! - pe cele din Mamaia sau Neptun. Berea „sare” de 5 lei, pizza face minimum 17 lei, iar porția de spaghete bologneze (mare, ce-i drept) se apropie de 30 de lei. Cu stomacul plin, o poți porni spre plajă. Dacă e trecut de 12 noaptea, e bine să nu-i luați pe copii la plimbare. Nici doi pași nu am făcut de la ieșirea din restaurant, că un roker beat mangă se răstea de mama focului la bocanci. L-am evitat în ultimul moment, dar am dat peste un grup de liceeni zgomotoși, la bustul gol, care făceau concurs de spart sticle. De vocabular, trebuie să faci abstracție. Doar ești în Vamă, nu la teatru! Pe plajă, doi amorezi trecuseră deja la „acțiune”, iar din toaleta unei terase cu vedere frontală la mare răzbăteau gâfâieli prelungite, semn că distracția era pe trecute. *** Vama Veche este considerată templul tinereții, un altar unde se sacrifică pâine cu iaurt împreună cu vodcă ieftină, pentru propagarea libertății tineretului. Un puști urlă din toți bojocii, informându-ne că e… liber! Are părul lung, nespălat de la ultima ploaie torențială. Băuse tărie câteva ore în continuu și acum își căuta o parteneră de nebunii. A ochit o rokeriță blondă, la fel de jerpelită și de beată, i-a făcut o propunere scurtă și au plecat împreună spre zona corturilor de pe plajă. *** Zonă pescărească de graniță, Vama Veche este locul de întâlnire al turiștilor nonconformiști. Totuși, pe plaja de aici vin nu numai nudiști sau tineri extravaganți, ci și familii care vor un peisaj ceva mai rustic. În larg, se află Rezervația Acvatoriul litoral marin, unde există cea mai mare colonie de căluți de mare din zona românească a Mării Negre. Satul Vama Veche a fost înființat în anul 1811, de câteva familii de găgăuzi, și se numea Ilanlîc. Aici se desfășoară, anual, începând din 2003, festivalul de muzică rock Stufstock.