Nokia N76 - un smartphone finuţ, dar cam leneş

Nokia N76 - un smartphone finuț, dar cam leneș

Deunăzi, Germanos ne-a trimis la redacție un model Nokia N76, pentru un „drive test” de aproape trei săptămâni. N76 a fost lansat în ianuarie acest an la Consumer Electronics Show din Las Vegas, încercând astfel să răspundă mutării făcute de Motorola cu RAZR. Personal, întotdeauna am apreciat Nokia pentru telefoanele robuste, cu acumulatori durabili, ceva în genul iepurașilor Duracell care merg, merg, merg... Tocmai de aceea, prima chestiune remarcată la ultraslimul N76 primit în teste de la Germanos a fost, din păcate, un aspect negativ: bateria se duce rapid. Din fabrică, timpul de convorbire este de 2 ore și 45 de minute, în vreme ce, în stand-by, N76 vă ține cam 200 de ore. Asta dacă nu cumva vă apucați să ascultați muzică. În acest caz, indicatorul acumulatorului de pe displayul TFT de 2,4" scade vertiginos. Nokia nu a reușit să găsească încă soluția alimentării cu un acumulator mai puternic a telefoanelor sale de mici dimensiuni. Dacă tot am început cu minusurile, să mai notăm și că telefonul are probleme cu părțile cromate, care, în lipsa unei huse, se comportă aidoma aparaturii chinezești piratate de proastă calitate gen „Panasoanic”, „Sany” sau, pardon, „Futachi”: cromul se decojește! Unde mai pui că, în iulie, britanicii, scorțoși și rigizi cum îi știm, au retras de pe piață modelul, pentru un update de firmware, după ce cumpărătorii s-au plâns de un anume zgomot ce intervenea la ascultarea melodiilor, de camera foto defectuoasă, de întârzierea în răspuns a tastelor, de funcționarea cu intermitențe a Bluetooth A2DP sau de calitatea inferioară a imaginii afișate. Exemplarul testat de noi nu a avut astfel de probleme, poate în afară, într-adevăr, de delay-ul consemnat la taste. În lipsa unui abonament 3G, nu am putut testa apelurile, însă ne-am jucat destul cu fotografierea și filmarea. Ca-mera foto de 2 megapixeli cu flash încorporat surprinde cadre superbe în exterior... cu condiția să ai lumină naturală propice, evident. Fotografiile pot fi duse până la 1600 x 1200 pixeli, camera beneficiind și de zoom de până la 20x. Nu folosiți camera secundară: maximumul rezoluției este de 240 x 320 pixeli, iar fotografiile rezultate arată a orice, numai a imagini nu. Maestre, muzica! Memoria internă a N76 este de 26 MB, însă vestea bună este prezența slotului pentru card de memorie de până la 2 GB. Evident, nu am umplut ca nehaliții cardul cu muzică, ci am ascultat câteva piese, de diverse genuri, pentru a testa difuzorul. Playerul audio are egalizator, însă să nu vă închipuți că e vreun sistem cu subwoofer. Deși egalizatorul are și un fel de bass-boost, la activarea acestuia nu se simte prea mare lucru din bași. Fișierele suportate sunt AAC, WMA și MP3. Radioul prinde tot ce e în FM, însă numai dacă-i conectezi căștile de 3,5 mm cu care a sosit terminalul. 