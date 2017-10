Copiii spun lucruri trăsnite pe forum

„Noi visăm ca să nu ne plictisim noaptea“

Sâmbătă, 09 Februarie 2008.

# Dacă săruți pe cineva, atunci trebuie să te căsătorești cu acea persoană și să ai copii cu ea. #Stelele sunt bleu și sunt din colț în colț. # Dacă e mama ta poți să o pupi cât vrei, dar dacă este altcineva trebuie să-i ceri voie mai întâi. # Nu trebuie să pupi niciodată o fată dacă nu ai bani. # Când cineva vrea să sărute prima dată cade pe spate și nu se mai trezește mult timp. # Dacă vrei să te iubească persoanele din familia ta trebuie să fii frumoasă. # Drogurile sunt niște plante pe care le usucă oamenii și le iau ca pe niște medicamente. # Revelionul înseamnă când unul se duce la altul, mănâncă, bea și se îmbată. # Amprentele sunt atunci când punem mâna pe o clanță și rămân degetele acolo și le găsește poliția. # Un om are pistrui și găsește pe altcineva care are și el pistrui. # Îți dai seama când două persoane sunt căsătorite pentru că țipă una la alta. # Struțul bagă capul în nisip pentru că acolo el are ouăle și vrea să-și ia rămas bun de la ele. # Somnul vine când observă că noi stăm degeaba. # Dirijorul dă din mâini ca să arate durerea sunetului. # Statuile se fac din piatră pentru cei care au câștigat războiul. Acum noi facem statui ca să vadă străinii că avem și că nu am pierdut războaie. # Mama mea muncește la facultate cu pixul. # Noi trebuie să avem două nume, că dacă unul e urât să-l spunem pe celălalt frumos. # Tristețea înseamnă când un om vine la altul și bea mult. # Parfumul se face din apă, dop și din săpun. # Prima dată scriitorul scrie cartea pe un carnețel. Apoi se face o ședință și vorbesc dacă sunt bune poeziile și le duce la tipografie și le tipărește. # Omul de la televizor știe că mâine plouă că are un bilet și citește. Biletul i l-a scris mama lui. # Secretara e o tanti care aduce cafeaua la un director.