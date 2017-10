Niciodată să nu spui aşa ceva la un interviu de angajare!

Niciodată să nu spui așa ceva la un interviu de angajare!

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Raicu, una dintre vedele apreciate de foarte mulți, ne spune, pe site-ul său personal, că obținerea unui job poate fi un lucru ușor realizabil, de vreme ce viitorii lucrători nu o dau în bară la mult temutul interviu de angajare.Orice întrebări ți-ar pune angajatorul, există câteva reguli sfinte pe care să nu le spui la un interviu de angajare. Purewow.com a făcut o listă cu ele.Îmi pare rău că am întârziat! Fă tot posibilul, dar tot! - să nu fii pusă în această situație! Chiar dacă asta înseamnă să ajungi și cu o jumătate de oră mai devreme! Să întârzii la un interviu de angajare e un păcat capital!Când pot să îmi iau concediu? Să întrebi despre zilele de concediu înainte de a primi jobul intră, clar, în categoria „Ce să NU spui la un interviu de angajare”. E interzis! Angajatorii vor pe cineva care vrea să muncească, nu să își ia liber din start!Către ce poziție aș putea fi promovată după acest job? Dacă postul pe care îl au liber e mai mic, dar tu țintești, de fapt, o funcție mai importantă, nu aduce asta în discuție la interviu. Angajatorul vrea pe cineva pentru poziția pe care o are liberă, așa că arată-i că ești interesată de ea. Promovarea vine în timp și vei avea când să te interesezi în legătură cu acest aspect.Nu m-am înțeles bine cu fostul meu șef. Să nu spui la un interviu de angajare că nu te-ai înțeles bine cu fostul șef și cu foștii colegi! Chiar dacă e adevărat, e mai bine să păstrezi asta pentru tine. Un angajator vrea să își imagineze că vei fi drăguță cu toată lumea de la birou.Cu ce vă ocupați? Dacă te duci la un interviu și nu știi nimic despre compania angajatoare, nu faci bine deloc! Cercetează, caută pe internet, citește! Fă-ți temele înainte de a te prezenta la interviu și în niciun caz nu arăta că nu știi despre ce e vorba.Nu mai am alte întrebări. Să nu spui la un interviu de angajare că nu mai ai întrebări! Angajatorii caută oameni interesați și implicați! Fii sinceră și întreabă tot ce ai de întrebat, că să nu pleci nelămurită de acolo!