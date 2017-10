NFS Undercover, pe bancul de lucru

Ştire online publicată Luni, 23 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, John Riccitiello, directorul Electronic Arts, și-a pus cenușă în cap în cadrul unei conferințe, declarând că a fost dezamăgit de cel mai nou joc al seriei Need for Speed: ProStreet, lansat în 2007; Riccitiello este însă încântat de următorul NFS, și anume Need for Speed Undercover, potrivit hit.ro. În toamna lui 2008, compania va lansa NFS Undercover, un nou joc cu o puternică structură narativă, pe care Riccitiello l-a comparat cu filmul The Transporter. De asemenea, directorul Electronic Arts a adăugat despre NFS ProStreet: „Cred că este un joc OK din punctul de vedere al gameplay-ului. Totuși, nu e bun. Cine vrea ProStreet? A fost un amalgam de elemente: pui numere pe o mașină și îți conduci Ferrari-ul… unde? Porsche-ul, unde? Sunt convins că Undercover este un joc mult mai bun decât ProStreet și mă aștept ca de acum înainte echipa de producție să fie mult mai creativă”.