Nemţii au făcut topul. Care sunt cele mai fiabile maşini second hand?

Nemții au făcut topul. Care sunt cele mai fiabile mașini second hand?

Ştire online publicată Luni, 25 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Organismul de inspecție tehnică german TUV, omologul RAR-ului din România, a dat publicității raportul TUV 2013. Iar trofeul plachetă de aur a fost atribuit de această dată modelului VW Polo, autoturismul de clasa mică demonstrând cea mai mică rată a defectelor pentru o mașină utilizată până la 3 ani. Dar haideți să vedem cum arată topul anual al celor mai fiabile mașini.Ca și în anii trecuți, raportul TUV a fost întocmit pentru cinci categorii de autoturisme, în funcție de durata de utilizare: până la 3 ani, până la 5 ani, până la 7 ani, până la 9 ani și până la 11 ani.De peste patru decenii, raportul anual TUV reprezintă un ghid pentru clienții care intenționează achiziționarea unui autoturism se-cond hand. Raportul TUV centralizează problemele majore apărute în exploatare la fiecare model în parte și depistate în urma inspec-țiilor tehnice periodice. Mai trebuie menționat că în cea mai recentă ediție a raportului TUV s-au folosit date culese pe baza inspecțiilor efectuate în anul 2012 la mai mult de 8,1 milioane de autoturisme.VW Polo - lider în categoria până la 3 aniLa categoria mașinilor cu rulaje de până în trei ani, VW Polo s-a impus de o manieră categorică, doar 2,2% dintre problemele semnalate la exemplarele inspectate au reprezentat defecțiuni semnificative.Locul secund a fost câștigat în acest an de compacta Mazda 3 (2,7%), în timp ce pe poziția a treia s-a instalat Audi Q5 (2,8%). Interesant mai este că în Top 10 din această cea mai importantă categorie a mașinilor rulate se află nu mai puțin de 4 autoturisme Toyota: Avensis, Prius, Yaris și iQ.Toyota Prius - lider în categoria până la 5 aniAutoturismul nipon a demonstrat cea mai redusă rată a defectelor posibile în categoria mașinilor rulate până la 5 ani (4,0%). La o distanță destul de importantă s-a poziționat Mazda 2 (4,8%), iar poziția a treia i-a revenit în acest an modelului Toyota Auris (5,0%)Porsche 911 - lider la celelalte categoriiConform raportului anual TUV, Porsche 911 a înregistrat cea mai redusă rată a defectelor (6,2%) dintre mașinile rulate până la 7 ani și inspectate de către organizația germană. Toyota Corolla Verso (6,6%) s-a clasat pe poziția secundă a topului, în timp ce un alt model al constructorului nipon, Toyota Prius, s-a clasat pe locul al treilea cu un rezultat foarte bun de 7%. Și la această categorie a fost înregistrat un număr record de autoturisme Toyota între primele 10 clasate: astfel, pe lângă Corolla Verso și Prius, se mai adaugă RAV4, Avensis și Corolla.Și la ultimele două categorii, până la 9 ani și până la 11 ani, au fost câștigate de către Porsche 911, cu 8,8%, respectiv 11%. În prima categorie locul secund a fost adjudecat de Toyota Avensis cu (9,9%), iar locul al treilea de Honda Jazz (10,7%). În categoria mașinilor aflate în exploatare de maximum 11 ani, după Porsche 911 s-au clasat Toyota RAV4(14,2%) și Mercedes-Benz SLK (16,9%). (sursa: www.autovit.ro)