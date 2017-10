Năvodari, surpriza plăcută a litoralului românesc

În ultimii ani, imaginea Năvodariului s-a schimbat radical. Din orașul industrializat și cenușiu, în care turiștii nu ajungeau nici măcar din greșeală, vorbim astăzi despre o stațiune turistă de top, cu mii de locuri de cazare de lux, restaurante și cluburi. Transformarea a fost bruscă, susținută de un primar care a avut și are ca principal obiectiv întoarcerea Năvodariului cu fața către mare. Investițiile sunt uriașe, atât din partea administrației publice locale, dar și a mediului de afaceri privat. Și sunt abia la început.Primarul Nicolae Matei recunoaște că nu a fost și nu este ușor să susții o asemenea transformare, însă cu proiecte bune, cu un consiliu local solidar și cu multă insistență se pot face lucruri bune. „Din anul 2013, Năvodari este stațiune turistică. S-au făcut investiții uriașe în infrastructură, însă lucrurile sunt abia la început. O să vedeți peste un că Năvodariul va avea o nouă față și se va integra și mai bine în rândul stațiunilor turistice de top din România. Vorbesc aici despre finalizarea construcției drumului pe patru benzi dintre Năvodari și Constanța, conectarea Năvodariului la autostradă prin noul drum lărgit spre Ovidiu, construirea aqua-parkului, care va fi cel mai mare parc acvatic acoperit de pe litoral, finalizarea Centrului de Afaceri, a pieței de Pește. Să nu uităm nici de faleza de promenadă, care va fi una dintre cele mai frumoase de pe litoral.Este loc în continuare de multe investiții, fiind una dintre cele mai promițătoare stațiuni dacă judecăm după faptul că nu mai există, în momentul de față, locuri de cazare neocupate. De câțiva ani de zile, Năvodariul este surpriza plăcută a litoralului și continuă să-și construiască un renume solid printr-un turism și servicii de calitate”, ne-a declarat primarul Nicolae Matei. De asemenea, edilul susține că Năvodariul se află abia la începutul dezvoltării sale economice. „Când am venit primar, am găsit un oraș închis, cu o rată de șomaj foarte mare. Nimănui nici nu-i trecea prin cap că am putea transforma orașul în stațiune turistică. Am găsit această soluție pentru a salva orașul și cred că suntem pe drumul corect. Năvodariul este abia la începutul dezvoltării sale turistice. Fiecare investitor va atrage după sine alte investiții, alte locuri de muncă și taxe și impozite plătite, pe care noi să le întoarcem ulterior în noi proiecte pentru dezvoltarea și înfrumusețarea Năvodariului”, a mai adăugat Nicolae Matei.