N-ai chef să te duci la cumpărături? Trimite-ţi câinele

N-ai chef să te duci la cumpărături? Trimite-ți câinele

Ştire online publicată Luni, 29 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ce se întâmplă atunci când ai nevoie de ceva, dar nu vrei să te duci la cumpărături? Un chinez și-a învățat câinele să meargă la cumpărături pentru el. Deng Deng are un an și a fost învățat de stăpânul său să meargă la magazin, să ia mâncarea și să o care singur acasă. Stăpânul său, Zhang Tiegang in Changsha, i-a confecționat o plasă specială care să ajute câinele să care mai bine bucatele. Dacă cineva credea că chinezul este rău și își bate joc de patrupedul său, se pare că animalul este extrem de fericit când face acest lucru. Citeste mai departe...