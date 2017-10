În „Noaptea Puterii“

Musulmanii se roagă pentru 1000 de luni

Pentru musulmanii din întreaga lume, noaptea de 8 spre 9 octombrie a acestui an are o însemnătate aparte. Este Noaptea de Kadir (Kadir Gecesi), sau Noaptea Puterii. Conform credinței islamice, este noaptea sfântă când s-a revelat Coranul Profetului Mohamed. Tot tradiția spune că este bine ca această noapte să fie petrecută în rugăciune, motiv pentru care toate geamiile vor fi deschise până în zorii zilei de mâine. De asemenea, se mai spune că Noaptea Puterii face cât 1000 de luni, rugăciunile din această noapte având o importanță aparte. Special pentru Kadir Gecesi, la geamia Hunkiar va avea loc o acțiune organizată pentru tineri, care va începe imediat după slujba din această seară și în cadrul căreia se vor spune rugăciuni, predici și vor avea loc discuții cu tinerii.